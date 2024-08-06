فنلندا تشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل ملف الصحراء

اعتبرت فنلندا، المخطط المغربي للحكم الذاتي، "أساسا جيدا" لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، بهلسنكي، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشئون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وأكد البيان أن "فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف"، وجددت التأكيد على دعمها لـ"المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف".

كما شدد الوزيران، في البيان، على موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.



يشار إلى أن موقف فنلندا يمثل تطورا جوهريا بالمقارنة مع المواقف التي كانت تعبر عنها في الماضي، والتي كانت تنحصر في التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

وانطلاقا من هذا الموقف الجديد، تعتبر فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسميا وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. كما أنه يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إنها أصبحت الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي التي تدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

ويأتي موقف فنلندا الجديد بعد أسبوع واحد من موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، عندما أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس، يعرب فيها عن دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء.