السكرتير العام المساعد بسوهاج يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بشوارع مدينة ناصر

قاد الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة بسوهاج، حملة مكبرة بشوارع مدينة ناصر، لرفع الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات، بحضور علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي شرطة المرافق، وإدارة المرور.

وأوضح السكرتير المساعد، في بيان اليوم الأربعاء، أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين حي شرق، وشرطة المرافق، وإدارة المرور.

وأسفرت الحملة، عن رفع عدد من الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وتحرير عدد من المحاضر.

وتفقد "حلمي"، سوق ناصر الحضري، فضلا عن متابعته مدى التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، مؤكدا أن السوق الجديد يتمتع بإمكانيات مناسبة وبيئة منظمة، ويشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين.

وشدد على ضرورة التزام الباعة الجائلين بالتواجد داخل السوق، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة لهم، ويسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح السكرتير المساعد، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لفرض الانضباط ورفع كل الإشغالات والتعديات، لافتا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات، واستمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي بمختلف المدن والمراكز، للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع السوهاجي.