شرع مستوطنون إسرائيليون، الأربعاء، بإقامة بؤرة استيطانية على أراضي بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين شرعوا فجر الأربعاء - تحت حماية قوات إسرائيلية - بإنشاء بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية قرب مقام النبي صالح شرق بلدة إذنا غرب الخليل.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين وضعوا غرفا متنقلة ومنشآت بعد تنفيذ أعمال تجريف لتلك الأراضي وتسويتها.

والإثنين، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال يوليو الفائت ألفا و821 اعتداء في الضفة بما فيها مدينة القدس الشرقية، بينها 466 اعتداء ارتكبها مستوطنون وأدت إلى مقتل 4 مواطنين فلسطينيين.

وأشارت في تقرير شهري إلى "محاولة المستوطنين إقامة 18 بؤرة استيطانية جديدة، ودراسة الجهات التخطيطية المختصة 39 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية وداخل حدود بلدية الاحتلال في القدس، خلال يوليو الماضي".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشنّ إسرائيل - بدعم أمريكي - حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة بغزة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.