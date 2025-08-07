المنظمة الدولية للهجرة: مصرع 7 مهاجرين جوعا وعطشا قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، مصرع 7 مهاجرين إثيوبيين جوعا وعطشا جراء تعطل قاربهم في طريقهم من الصومال إلى اليمن.

وقالت المنظمة الأممية، عبر بيان، إن "فرقنا في اليمن قدمت مساعدات منقذة للحياة لناجين من رحلة بحرية شاقة استمرت 7 أيام انطلقت من بوصاصو شمالي الصومال بعد أن وصل قاربهم إلى منطقة عرقة جنوبي اليمن، الثلاثاء، وعلى متنه 250 مهاجرًا إثيوبيًا".

وأفاد البيان بأن "القارب تعطل بعد 100 ميل بحري من انطلاقه، وكانت الرحلة التي يفترض أن تستغرق 24 ساعة قد استغرقت أسبوعا كاملًا، معتمدة على الرياح والتجديف".

وأوضح البيان، أن "7 من المهاجرين لقوا حتفهم جوعا وعطشا في الطريق".

وأشار إلى أن "الفريق الطبي المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة قدّم للناجين الماء والغذاء والمساعدة الطبية لمواجهة الجوع والجفاف والتعرض للظروف الجوية القاسية، بينما نقل العديد من الأفراد إلى عيادة قريبة، حيث تلقوا رعاية منقذة للحياة وغادروا المستشفى في حالة مستقرة".

وقال عبد الستار عيسوييف رئيس بعثة المنظمة في اليمن: "لقد عاش هؤلاء الأشخاص أسبوعا من الجحيم في أعالي البحار، وتعرضوا للاستغلال والرعب والصدمة النفسية"، وفق البيان نفسه.

وحذر المسئول الأممي من أن المآسي ستستمر مع قيام المهاجرين الضعفاء برحلات أكثر خطورة على الطريق الشرقي.

ويأتي ذلك بعد أيام من حادثة غرق قارب مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن، ما أسفر عن مصرع 92 شخصا.

ويُعد اليمن وجهة لمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصيصًا السعودية، لتحسين وضعهم المعيشي.