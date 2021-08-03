 الخارجية الفلسطينية: تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود إحياء السلام - بوابة الشروق
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الخارجية الفلسطينية: تجريف مقبرة الشهداء في القدس تخريب متعمد لجهود إحياء السلام

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 1:32 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 1:32 م

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاثنين، إن تجريف مقبرة الشهداء -وهي جزء من مقبرة اليوسفية في مدينة القدس المحتلة، من أجل إقامة حديقة توراتية وحديقة عامة- تعد تخريبا متعمدا لجهود إحياء السلام.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن أعمال التجريف بالمقبرة جاءت بهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم بالقدس، وطمس معالمها وهويتها الحضارية، وخلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال تخدم رواياته، مشيرة إلى أن الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية والمقابر بما فيها مقبرة الرحمة تتعرض يوميا لحملة استيطانية شرسة، وعمليات تدنيس وتخريب، إضافة إلى الاعتداءات المستمرة على المقدسات المسيحية والإسلامية وحرقها كما حدث مؤخراً ضد الكنيسة الجثمانية.

وحملّت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن اعتداءاتها الاستعمارية الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها، واعتبرتها إمعانا رسميا في العدوان على شعبنا، واستخفافا بالأمم المتحدة، وقراراتها، وتمردا صارخا على القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة.

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