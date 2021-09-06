شاهد فيديو للأسير زكريا الهارب من السجن الإسرائيلي: أموت تحت جرافة ولا آخذ مؤبد

في محاكاة للأفلام العالمية، تمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين الهرب من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي، في مدينة بيسان، بعدما استطاعوا حفر نفق مؤدي لخارج السجن، فيما شرعت قوات أمن الاحتلال في حملة بحث واسعة عن الفارين.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان لها إن العملية تم الكشف عنها قرابة الثالثة فجرا، بعد بلاغ من السكان عن تحركات مشبوهة، بالقرب من سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع في بيسان شمال إسرائيل.

وهرب الفلسطينيون في حوالي الساعة 3:25 فجرا، فيما اكتشفت السلطات العملية بعد نحو نصف ساعة، من هروب الستة الذين كانوا معا في نفس الزنزانة، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، عن إذاعة كان العامة الإسرائيلية، أن الأسرى الهاربين هم أعضاء في جماعات مسلحة، وأضافت وكالة رويترز، نقلا عن الإذاعة، أن خمسة من الأسرى ينتمون إلى حركة الجهاد، بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مسلحة تابعة لحركة فتح.

ونشرت مصلحة السجون الإسرائيلية صورا ومقاطع فيديو تظهر النفق الضيق الذي حفره الأسرى أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات، للتحقيق الهرب.

ومن بين الأسرى الهاربين القائد السابق لـ"كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي يتحدر من مدينة جنين في الضفة الغربية، والمتهم من قبل السلطات الإسرائيلية بقتل إسرائيليين.

وتداول الفلسطينيون عبر فيسبوك، فيديو قصير يظهر محادثة بين الزبيدي وعلاء الصباغ، قائد كتائب الأقصى قبل أن تغتاله إسرائيل في عام 2002، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وظهر الزبيدي مرتديا قبعة على رأسه ويقول لعلاء إنه يفصل الموت تحت جرافة على أن يقبع في سجون الاحتلال للأبد: "لا بموت تحت جرافة ولا بوكل مؤبد".

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هروب السجناء بـ"الحدث الخطير"، مؤكدا متابعته الحادثة وتلقيه المنتظم لمعلومات حول عمليات البحث.

وسجن جلبوع شديد الحراسة يقع في شمال إسرائيل، حيث قال مراسل "العربية الحدث" إن قوات معززة بمروحيات تواصل عمليات البحث عن الفارين، بالإضافة للشروع الفوري بعملية تمشيط واسعة تشارك فيها الشرطة والقوات الخاصة والجيش.

* حماس تعلق

وفي أول تعليق لها عل حادثة الهروب، قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن تمكن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتزاع حريتهم، رغم كل الإجراءات والتعقيدات الأمنية في السجن، هو عمل بطولي شجاع وانتصار لإرادة وعزيمة الأسرى، وتحديا حقيقيا للمنظومة الأمنية الصهيونية التي يتباهى الاحتلال بأنها الأفضل في العالم، بحسب وكالة "معًا" الفلسطينية.

* من هم الأسرى الهاربين؟

كشف "نادي الأسير" الفسطيني عن هويات الأسرى الستة الهاربين وفقا للقائمة التي نشرها، وهم: الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة، الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة، الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة، الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، والأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.