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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 6 سبتمبر 2021 - 1:35 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم الأمعري وهم قصي خضر (20 عاما)، وباسل أبو حليمة (21 عاما) ويزن أبو حليمة (20 عاما)، وفي بلدة سردا شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال إياد أبو شملة وهو طالب في جامعة بيرزيت، ومن بلدة أبو شخيدم اعتقلت محمد زياد قنداح (21 عاما).

وفي جنين، اعتقلت الوحدات الخاصة الإسرائيلية "المستعربون"، الشابين أحمد محمود مناصرة من بلدة فحمة، ونايف أحمد ملايشة من بلدة جبع، عقب دهم منزلي ذويهما، وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا عند مدخل الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة.

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