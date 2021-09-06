«الحدث»: الأسرى الفلسطينيين حصلوا على مساعدات خارجية عبر هواتف مهربة

ذكرت قناة "الحدث" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن الأسرى الفلسطينيين الفارين حصلوا على مساعدات خارجية عبر هواتف مهربة.

كما أشارت القناة إلى وجود دعم للأسرى الهاربون من خارج السجن، لافتة إلى خلع أرضية دورة المياه في السجن، ووقوع خطأ هندسي استغله الأسرى.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الاثنين، هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، فيما شرعت قوات الاحتلال بحملة بحث واسعة عن المجموعة التي تضم قياديا بارزا في حركة فتح.