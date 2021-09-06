عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد حراسة مشددة بمحيط سجن جلبوع الإسرائيلي بعد هروب الأسرى الفلسطينيين منه، اليوم الاثنين.

وقال مسؤول رفيع في جهاز الأمن الإسرائيلي إن الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من السجن، اليوم الاثنين، من المرجح أنهم تفرقوا وأن جزءا منهم قد يكون تمكن من الدخول إلى الأردن.

وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين الهرب من داخل سجن جلبوع الإسرائيلي، في مدينة بيسان، بعدما استطاعوا حفر نفق مؤدي لخارج السجن، فيما شرعت قوات أمن الاحتلال في حملة بحث واسعة عن الفارين.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان لها إن العملية تم الكشف عنها قرابة الثالثة فجرا، بعد بلاغ من السكان عن تحركات مشبوهة، بالقرب من سجن جلبوع شديد الحراسة الواقع في بيسان شمال إسرائيل.