الحوثيون ينفذون حكما بإعدام 4 أشخاص مدانين بقتل وتعذيب يمني

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نفذت عناصر أمنية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الاثنين، حكما بإعدام أربعة أشخاص متهمين بقضية جنائية، رمياً بالرصاص، في ساحة السجن المركزي بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

يأتي ذلك بعد تأييد المحكمة العليا بصنعاء للحكم والمصادقة عليه من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، بحضور أعضاء المحكمة والنيابة الجزائية وأولياء الدم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال المحامي اليمني وضاح قطيش، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"بعض التجار وفاعلي الخير وأولياء المحكوم عليهم قاموا بمحاولة أخيرة للعفو عن دم القتيل، فاختار أولياء الدم الاحتماء بإنصاف العدل وتم إعدام المحكوم عليهم الأربعة ".

وقتل الشاب عبدالله الأغبري على يد الأربعة المتهمين، نهاية أغسطس من العام الماضي، تحت تعذيب وحشي، وتحولت قضيته إلى رأي عام وأثارت موجة احتجاجات وتنديدا واسعا في البلاد.

سبق وأن نفذ الحوثيون أحكامًا بالإعدام، بحق متهمين ارتكبوا جرائم جنائية.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية عام 2014 بقوة السلاح.