قرر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الدفع بالمزيد من الجنود لمراقبة الحدود ونقاط التماس في أعقاب هروب 6 أسرى صباح اليوم الاثنين، من سجن جلبوع.

من جهته، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، إن عملية الهروب كانت مخططة بشكل دقيق للغاية وبالتالي كان من المحتمل أن تكون هناك مساعدة خارجية"، مضيفا: "نحن نحقق في الوقت الحالي"، وفقا لوكالة "معا" الفلسطينية.

وبشأن عمليات البحث عن الأسرى الفارين، قال بارليف إنه بالإضافة إلى احتمال عبورهم الحدود، هناك احتمال أن يظل الستة في المنطقة ويخططون لشن هجوم.

وتابع: "تقديري الشخصي هو أن هذا الاحتمال أقل احتمالًا ، لكنني لن أتنبأ وسنأخذ كل الاحتمالات في الاعتبار".

من جهته، قال موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، إنه يجري الفحص إن كان هنالك عناصر من السجانين قاموا بمساعدة الأسرى الستة على الهرب".