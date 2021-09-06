الرئيس الإسرائيلي يدعو إلى «تجديد العلاقات» مع السلطة الفلسطينية

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ إلى إعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، موضحا أن ذلك "يسهم في أمن إسرائيل".

وقال في مقابلة مع القناة "13" الإسرائيلية إنه "يرى في اجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد الماضي خطوة جيدة ومهمة".

واعتبر أن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية "خطوة صحيحة"، مؤكدا أنها ستساهم في أمن إسرائيل.

في المقابل، رفض هرتصوغ التعليق على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال فيه إنه لا يريد إجراء محادثات مع الفلسطينيين في أي وقت.

يذكر أن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية صرح مساء الأحد بأن الفلسطينيين "لا يريدون العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل 2014، جراء تمسك إسرائيل باستمرار الاستيطان ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى والقبول بحل الدولتين.