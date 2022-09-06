الجيش اليمني والمقاومة الشعبية يصدان هجوما حوثيا في تعز

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية عن صد هجوم لمليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في الجبهة الغربية لتعز جنوب غرب البلاد؛ وذلك ضمن خروقات المليشيا المتواصلة للهدنة الأممية.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن هجمات المليشيات الانقلابية تركزت في جبهة "العنين"، حيث حاولت مهاجمة مواقع الجيش في "تباب الشابعة والصنادق ومنطقة العنين" بالتزامن مع محاولتها التسلل في جبهة "كلابة" شمال شرق المدينة؛ غير أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات.

وأوضح المركز أن خروقات المليشيا بلغت منذ أمس وحتى فجر اليوم ثمانية خروقات، قٌتل خلالها جندي وأصيب آخر فيما قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي وتنوعت باقية الخروقات بين قنص واستهداف بالأسلحة الخفيفة والمتوسط والثقيلة والطيران المسير.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، قد طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.