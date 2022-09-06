مقتل 21 جنديا إثر هجوم لتنظيم القاعدة جنوبي اليمن

قتل 21 من مقاتلي القوات الموالية للحكومة اليمنية وستة من عناصر تنظيم القاعدة في هجوم للجماعة المتطرفة استهدف موقعا أمنيا جنوب اليمن.



وأفاد مسؤولون أمنيون حكوميون، بأنّ عناصر القاعدة هاجموا الموقع التابع لقوات "الحزام الامني" النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت حوالى ثلاث ساعات.



وكان أحد المسؤولين قد أعلن عن مقتل 8 جنود بينهم ضابط و6 من عناصر تنظيم القاعدة". وأكد الحصيلة المسؤولان الآخران.



وعاد المسؤولون في وقت لاحق ليؤكدوا ارتفاع الحصيلة إلى 21 قتيلا في صفوف قوات "الحزام الأمني".



وقالت قوات "الحزام الأمني"، في بيان، إن هجوم تنظيم القاعدة الثلاثاء وقع "في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي أنتشر في مناطق أبين ومديرياتها، وذكرت أنّ "قوات الحزام تمكّنت من أسر عدد من عناصر التنظيم".



تدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين الحكومة المدعومة منذ العام 2015 من التحالف العربي بقيادة السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب البلاد.



لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.