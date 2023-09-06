جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويعتقل أسيرا فلسطينيا محررا

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اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم جنين، حيث نفذت بمداهمة عدة منازل لاعتقال فلسطينيين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية وعربية عن مصادر قولها، القول إن قوات من جيش الاحتلال اعتقلت ناشطا فلسطينيا (أسير سابق)، بعد مداهمة منزله على أطراف مخيم جنين.

وأضافت أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قواته نفذت ما سمّاه نشاطا عسكريا في مخيم جنين، وأن القوات اعتقلت 10 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة.

بدورها، قالت «سرايا القدس - كتيبة جنين»، إن عناصرها كشفوا أمر قوة خاصة على أطراف المخيم واشتبكوا معها، مشيرة إلى استهداف تعزيزات الاحتلال بشارع الناصرة في المخيم، بالرصاص والعبوات المتفجرة.