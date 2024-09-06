صحيفة تزعم الكشف عن وثيقة سرية للسنوار حول الحرب النفسية ضد إسرائيل

زعمت صحيفة ألمانية، اليوم الجمعة، أن وثيقة سرية لحركة حماس تحدثت عن خطط القيادة لخداع المجتمع الدولي واستخدام عائلات الأسرى لاستعادة قدراتها العسكرية وتأمين استمرار سيطرتها على قطاع غزة.

وادعت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الوثيقة تتضمن استراتيجيات الحركة في التفاوض مع إسرائيل بوساطة الدول المعنية، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استولى على الوثيقة التي تم العثور عليها على جهاز حاسوب، ويُعتقد أنها تعود إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وتم صياغتها في ربيع عام 2024.

وادعت الصحيفة الألمانية أن الوثيقة تكشف عن خطط قيادة حماس "لخداع" المجتمع الدولي واستخدام عائلات الأسرى الإسرائيليين لتحقيق هدف رئيسي: استعادة القدرات العسكرية لحركة حماس وتأمين استمرار سيطرتها على قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة "معا" للأنباء.

وتسرد الوثيقة عدة جوانب رئيسية تعتزم حماس التركيز عليها أثناء المفاوضات، منها الحفاظ على "قدرة حماس على العمل ضد إسرائيل"، و"إرهاق" الآلية السياسية والعسكرية الإسرائيلية، واستخدام الضغط الدولي لإضعاف إسرائيل.

وتشير الوثيقة، حسب زعم الصحيفة، بوضوح إلى أن حماس لا تنوي السعي لإنهاء سريع للحرب من أجل سكان غزة، بل على العكس، توضح أنه "يجب تحسين الشروط المهمة في الاتفاق حتى لو تطلب ذلك استمرار المفاوضات لفترة أطول".

كما تعترف حماس بأن "قدراتها العسكرية ضعفت"، لكنها لا ترى ضرورة لوقف القتال بسرعة رغم معاناة سكان غزة، وفقا لادعاء الصحيفة.

وزعمت "بيلد" أن تفاصيل الوثيقة تكشف عن أساليب حماس في استخدام الأسرى كوسيلة للضغط على إسرائيل، بهدف تحسين موقفها في المفاوضات، مشيرة إلى أنها تتضمن تعليمات واضحة بضرورة "مواصلة الضغط النفسي على عائلات الأسرى (الإسرائيليين)، سواء الآن أو خلال المرحلة الأولى من إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة وقف إطلاق النار"؛ لزيادة الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية.

وتخصص الوثيقة جزءا للحديث عن كيفية التأثير على المجتمع الدولي من خلال التلاعب بهدف إعادة بناء القوة العسكرية لحماس.

وزعمت "بليد" أن الوثيقة تكشف أيضا عن مطالب حماس من إسرائيل، بما في ذلك إطلاق سراح 100 من المقاتلين الذين حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

كما تعرض الوثيقة كيفية توجيه الإعلام في إسرائيل والعالم في حالة فشل المفاوضات، حيث تتضمن التعليمات إلقاء اللوم على إسرائيل واتهامها برفض اقتراحات الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، بغض النظر عن الحقائق، بحسب ادعاء الصحيفة الألمانية.