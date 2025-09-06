محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا مدارس في الزقازيق بتخفيضات 25%

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم السبت، معرض أهلا مدارس، المخصص لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية وكذلك المواد الغذائية، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة عارضين بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في شارع الفتح بجوار مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق؛ وذلك لتوفير كافة احتياجات المواطنين وطلاب المدارس من الأدوات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض، والذي يضم 12 باكية لعرض كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من الأحذية والشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية، وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام بخلاف المعروض من السلع الغذائية من الأرز والبقوليات وعسل النحل والأجبان والألبان واللحوم البلدية الطازجة والمجمدة وحلوي المولد النبوي الشريف، بالإضافة لعرض منتجات عملاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطه والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المعارض هو رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20% إلى 25% عن المعروض بالسوق؛ وذلك تماشيا مع سياسة الدولة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.



كما افتتح محافظ الشرقية، معرض أهلا مدارس المقام بميدان التحرير بمدينة الزقازيق، والذي يضم عدد 15 باكية لبيع مستلزمات المدارس والسلع والمواد الغذائية؛ حيث اطمأن من المواطنين المتواجدين بالمعرض على الأسعار المحددة لشراء مستلزمات المدارس، وكذلك جودة السلع المعروضة من اللحوم والمنتجات الغذائية.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة انتهت من إقامة معارض أهلا مدارس بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.