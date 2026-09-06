محافظ الوادي الجديد تفتتح معرض أهلاً مدارس وتتفقد مبادرة كلنا واحد للمستلزمات المدرسية

افتتحت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، معرض " أهلاً مدارس " بمدينة الخارجة وذلك خلال جولة تفقدية موسعة شملت عددا من الأسواق و مبادرات المستلزمات المدرسية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين بالمحافظة، وحرصت المحافظ، على لقاء المواطنين والاطمئنان على توافر كافة السلع المدرسية و جودتها و تناسب أسعارها بالمقارنة بالأسواق الخارجية، مؤكدةً على المتابعة الدورية لالتزام المبادرات والمحال المشاركة بنسب التخفيض في الأسعار وجودة المعروضات.

وأشارت، الى تفقد مبادرة " كلنا واحد" التابعة لمديرية أمن الوادي الجديد، بالإضافة إلى عددٍ من المحال التجارية المشاركة بمبادرات خفض الأسعار، مشيدةً بتنوع السلع المعروضة وتوفير كل ما تحتاجه الأسرة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.