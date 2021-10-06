الأردن وسوريا ولبنان يبحثون خطوات تسريع إيصال الغاز المصري والكهرباء إلى بيروت

بحث رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة مع وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل، ووزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الخطوات العملية التي يتم اتخاذها على الأرض؛ لتسريع ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لمواجهة تحديات الطاقة التي يمر بها لبنان الشقيق.

وأكد رئيس الوزراء الأردني- خلال اللقاء بالأردن، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"- على العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع كل من سوريا ولبنان؛ والحرص على تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح الدول الثلاث، إضافة لاستعداد الأردن وبتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لتقديم الدعم والإسناد اللازم للبنان الذي يمر بتحديات اقتصادية استثنائية.

وخلال اللقاء استمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من الوزراء الثلاثة حول الجهود المبذولة لتسريع الخطوات العملية لاستكمال البنية التحتية اللازمة داخل الاراضي السورية لنقل الغاز والكهرباء إضافة إلى بعض الأمور الفنية والتعاقدية، التي سيتم الاتفاق عليها.