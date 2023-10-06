اللواء نصر سالم: عنصر المفاجأة شكل 50% من معركة 6 أكتوبر

قال اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، إن جيش العدو كان يملك أسلحة تفوق قدرات الجيش المصري وقت حرب أكتوبر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث» على قناة «القاهرة الإخبارية»، الجمعة، أن الجيش المصري استطاع حينها أن يطبق مبادئ الحرب في أكتوبر رغم امتلاك العدو قدرات نووية.

وأشار إلى أن عنصر المفاجأة شكل 50% من معركة 6 أكتوبر، حيث كان الجيش المصري هو صاحب الفعل، بينما جيش العدو كان صاحب رد الفعل فقط.

وأكد أن قوات الجيش المصري نجحت بشكل كامل في تحقيق مبدأ المفاجأة، وذلك اتضح حين شيّد جيش العدو خط بارليف المنيع، والذي صُنف كأقوى خط دفاعي في التاريخ حتى الوقت الحالي.

وتابع: «البعض ظن حينها أن المصريين سيصابون بإحباط أمام خط بارليف.. العدو اعتقد أن خط بارليف سيعوق 50% من القوات المصرية، ولكن قواتنا امتلكت إعجازًا فكريًا في حرب أكتوبر، وكان الفتح الاستراتيجي الجوي يُعد مؤشرًا للهجوم خلال ساعات، وعنصر المفاجأة هنا كان بالوقت والمكان والسلاح والأسلوب».

وتُحيي مصر اليوم الجمعة، ذكرى مرور 50 سنة على انتصارات أكتوبر المجيدة.