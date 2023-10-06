تعرف على جدول ومواعيد مباريات الأهلي في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد.

أجريت اليوم، الجمعة، قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبيرج.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة، رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

في المقابل، تنتظر بيراميدز، الممثل الثاني للكرة المصرية، اختبارات شرسة للغاية في المجموعة الأولى. رفقة صن داونز، مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

جاءت نتائج القرعة على النحو التالي..

المجموعة الأولى (صن داونز - بيراميدز - مازيمبي الكونغولي - نواذيبو الموريتاني).

المجموعة الثانية (الوداد المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك أبيدجان الإيفواري - جوانينج جالاكسي البوتسواني).

المجموعة الثالثة (الترجي - بترو أتلتيكو الأنجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي).

المجموعة الرابعة (الأهلي - شباب بلوزداد - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني).

وتقام مباريات الجولة الأولى أحد يومي 24 أو 25 من نوفمبر المقبل، وتقام الجولة الثانية أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر المقبل، وتقام الجولة الثالثة 8 أو 9 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الجولة الرابعة 19 ديسمبر، وتقام الجولة الخامسة أحد يومي 23 أو 24 فبراير من العام المقبل، والجولة الأخيرة أحد يومي 1 أو 2 مارس.

ومن المنتظر أن تتأجل مباراتي الأهلي في الجولة الثالثة والرابعة، أمام شباب بلوزداد الجزائري، بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلي مشواره بمواجهة ميدياما في الجولة الأولى على ملعب ستاد القاهرة، ثم يواجه يانج أفريكانز في الجولة الثانية بتنزانيا، ثم يواجه شباب بلوزداد في الجولتين الثالثة والرابعة، قبل أن يعود لمواجهة ميدياما في غانا بالجولة الخامسة ويختتم مشواره بمواجهة يانج أفريكانز في القاهرة ضمن الجولة السادسة والأخيرة.