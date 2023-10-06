شراكة بين فولكس فاجن ويوميكور لإنتاج مواد بطاريات السيارات الكهربائية

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أطلق قطاع صناعة البطاريات في مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن مشروعا مشتركا مع شركة تكنولوجيا المواد البلجيكية يوميكور لإنتاج مستلزمات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بهدف خفض تكلفة إنتاج البطاريات.

وقالت فولكس فاجن ويوميكور، إن الشركة الجديدة واسمها آيون واي ستورد خامات منخفضة التكلفة لإنتاج البطاريات في مصانع خلايا البطاريات التابعة شركة باور كو المملوكة لفولكس فاجن في أوروبا.

وتأمل فولكس فاجن في أن يساعد المشروع الجديد في خفض تكلفة إنتاج السيارات الكهربائية.

وقال فرانك بلوم الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن باور كو، إنه بالعمل مع يوميكور الشريك الموثوق، سنوفر المواد الأساسية لإنتاج خلاي البطاريات بأسعار معقولة".

توجد الشركة الجديدة في بروكسل ومن المتوقع أن توفر المواد الكافية لصناعة بطاريات تكفي 2.2 مليون سيارة كهربائية سنويا، وتغطي أغلب احتياجات مصانع بطاريات فولكس فاجن المقررة في أوروبا.

يذكر أن فولكس فاجن ويوميكور أعلنتا عن المشروع منذ عام.

وتعتزم الشركتان استثمار 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) في الشركة الجديدة بنهاية العقد الحالي.

ويرأس آيون واي المدير السابق في يوميكور توماس يانسيون، إلى جانب أخيم هولتسر المسؤول السابق في باور كو والذي سيعمل كمدير مالي.

وتستهدف فولكس فاجن إقامة 6 مصانع لخلايا البطاريات في أوروبا بحلول 2030. ويجري بناء المصنع الأول في مدينة سالتسجيتر بوسط ألمانيا، في حين يقام المصنع الثاني بالقرب من فالنسيا في إسبانيا.

ومن المتوقع أن تنتج المصانع البطاريات للسيارات الكهربائية منخفضة الثمن والتي تستهدف فولكس فاجن بيعها بأقل من 25 ألف يورو اعتبارا من 2026.