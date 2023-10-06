انطلاق مؤتمر التميز في رعاية الأورام 2023 بدبي

انطلقت في دبي اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض التميز في رعاية الأورام "EIOC 2023" بمشاركة 28 منظمة طبية متخصصة وأكثر من 200 متحدث من الخبراء والأطباء المختصين بأمراض السرطان والأورام من المنطقة والعالم .

يعتبر هذا الحدث -الذي يستمر ثلاثة أيام بأحد الفنادق- منبرا أساسيا لمواجهة التحديات المتنامية في مجال علم الأورام، حيث تضم فعالياته هذا العام تقديم 12 جلسة علمية تهدف إلى مشاركة الخبرات وتعزيز سبل التعاون في مجال تشخيص وعلاج الأورام .

ويعد مؤتمر التميز في رعاية الأورام أحد أبرز الإجتماعات السنوية التي تلبي احتياجات التعليم الطبي المستمر لمتخصصي الرعاية الصحية في مجال رعاية السرطان وعلاجه، إذ يجمع نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة في مجال علاج وتشخيص مرض السرطان وسبل الوقاية منه وتقديم منصة تساهم في تعزيز وصول مقدمي الرعاية الصحية إلى المعلومات بهدف ضمان تقديم أفضل رعاية للمرضى.

ويشارك في جلسات المؤتمر ويديرها عدد من كبار الخبراء العالميين الذين يناقشون التحديات المتعلقة بعلاج أمراض السرطان وآخر ما توصل إليه العلم في تخصصات سرطان الثدي وسرطان الرئة وعلم المناعة الوراثي وسرطان الجهاز الهضمي وعلم الأورام الجزيئية والعديد من المواضيع الأخرى.

ويتيح الحدث للمشاركين فيه فرصة وتجربة مميزة للتعرف على أحدث التطورات في رعاية الأورام وذلك من خلال الجلسات التعليمية وورش العمل التي يشرف عليها خبراء من أنحاء العالم فضلا عن التواصل مع رواد القطاع واستكشاف التقنيات الحديثة والتعرف على مختلف أساليب العلاج المبتكرة. وقالت الدكتورة شاهينة داوود رئيسة المؤتمر: نسعى خلال دورة العام الحالي إلى تسليط الضوء على النهج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات في مكافحة مرض السرطان، من خلال إبراز الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تقليل معدلات الإصابة بالسرطان، والتي تحقق تقدماً ملموساً يدفعنا للاستمرار في البحث العلمي بالإضافة إلى تبادل الآراء والنقاشات من أجل تحقيق أهدافنا في محاربة هذا المرض.

وأضافت أن المؤتمر يمثل مناسبة علمية مميزة حيث يجمع العاملين في قطاع الرعاية الصحية بهدف تعزيز التعاون ومشاركة الخبرات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات، وضمان تقديم أفضل سبل الرعاية والدعم للمرضى منوهة بأن الجلسات والمناقشات بين الخبراء، تشمل 12 تخصصاً فرعياً للأورام.

وحرص القائمون على مؤتمر التميز في رعاية الأورام بدورته الحالية على إطلاق مبادرة "القادة الصغار في علم الأورام" التي تعد منصة للإبتكارات المستقبلية وتهدف إلى إتاحة الفرصة أمام القادة الصغار في مجال علم الأورام لعرض أبحاثهم حيث تضمنت هذه المبادرة جلسة تعليمية شارك فيها العديد من المتقدمين من 13 دولة حول العالم.

وتشير التقديرات العالمية إلى وجود نحو 20 مليون إصابة جديدة بمرض السرطان سنوياً حول العالم .. فيما من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بنسبة تصل إلى 60% خلال العقدين القادمين حيث سيؤدي هذا الارتفاع إلى مزيد من الضغوط على المجتمعات وأنظمة الرعاية الصحية.

ويقام مؤتمر التميز في علاج الأورام بتنظيم من "اندكس" للمؤتمرات والمعارض - عضو في "اندكس القابضة" - وبدعم من هيئة الصحة بدبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبالتعاون مع الرابطة العربية لجراحي المسالك البولية والتناسلية "AAU" والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية "ASU" والإتحاد الدولي لجمعيات أورام الرأس والعنق "IFHNOS".