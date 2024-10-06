 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع.. ويقرر إعادة تشكيل لجنة التعاقدات - بوابة الشروق
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الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع.. ويقرر إعادة تشكيل لجنة التعاقدات

محمود باهي
نشر في: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الأحد 6 أكتوبر 2024 - 11:51 م

أعلن نادي الأهلي عن عرض لاعبه الجزائري أحمد قندوسي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم الجديد، للبيع بشكل نهائي.

وأشار الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي "انتهت التحقيقات التي جرت خلال اليومين الماضيين بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة.

وأضاف البيان أنه وفقا لذلك قرر محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه

وتقرر أيضا إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.


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