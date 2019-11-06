إيران تحظر التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وتحذر من الملاحقة القضائية

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء حظر أي تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وقالت إن مخالفة الحظر ستترتب عليها الملاحقة القضائية.

وأضافت الوزارة في بيان أن بريطانيا ”كانت تعتزم تنفيذ مشروع للربط الشبكي في مجال الثقافة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في إيران... أي تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني محظور وستترتب عليه الملاحقة القضائية“.

وفي أغسطس آب أيدت المحكمة العليا بإيران حكما بالسجن عشر سنوات على الإيرانية أرس أميري التي كانت تعمل بالمجلس الثقافي البريطاني في لندن. وألقي القبض عليها في العام الماضي خلال زيارة أسرتها في إيران.