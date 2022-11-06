ممثل الاتحاد الأوروبي بقمة المناخ: أزمة الطاقة والحروب تسيء لحياة الناس وإنتاج الغذاء

كرر ممثل الاتحاد الأوروبي بقمة المناخ COP27، اعتراض الدول الأعضاء على حرب روسيا ضد أوكرانيا، مشيرًا إلى أنها بمثابة انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر تغير المناخ «COP27»، مساء الأحد، أن الحرب تقوض السلام والاستقرار الدوليين، معربًا عن تعاطف الدول الأوروبية مع الشعب الأوكراني.



وتابع: «لا نستطيع تجاهل الآثار الثلاثية لأزمة الطاقة وتغير المناخ والنزاعات، لأنه يسيء إلى حياة الناس وإنتاج الغذاء والصحة»، قائلًا إن التقارير الأمية تشير إلى ضرورة تعزيز الجهود الجماعية، للتعامل مع تلك التحديات.



ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أتى إلى شرم الشيخ، ملتزمًا بالحفاظ على الدفع للإبقاء على درجة الحرارة الأرض 1.5 درجة، عبر مشروعات التخفيف والتكيف، وتوفير مساحة على جدول الأعمال لمتابعة العناصر الحساسة، وفقًا لما توصل إليه مؤتمر جلاسجو.



وأردف: «نواصل السعي لتحقيق الهدف، حرصا على أن يستجيب مؤتمر الأطراف لمتطلبات العلم ونواصل صوتنا في هذا الإطار، ووضع برامج التخفيف لتشجيع الطرق المختلفة، لتعزيز الطموح ووضع مسار من أجل الانبعاثات الصفرية بحلول القرن المقبل».



وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شهدت مدينة شرم الشيخ، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، الذي يُقام حتى 18 نوفمبر الجاري.



وتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من ألوك شارما رئيس مؤتمر cop 26الذي أقيم العام الماضي في جلاسكو الأسكتلندية، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية سامح شكري.



وشملت أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من هوسونج لي رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.