بيونتيك تخفض توقعاتها لإيرادات لقاح كورونا لكنها تعود إلى تحقيق الأرباح

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات واللقاحات اليوم الاثنين، عن تخفيض توقعاتها الخاصة بالإيرادات من لقاح كوفيد-19 المضاد لكورونا عن مجمل العام الحالي 2023، بنحو 20%.

وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ماينتس غربي ألمانيا أنها حققت صافي أرباح بقيمة 6ر160 مليون يورو في الربع الثالث وذلك بعد خسارة بقيمة 4ر190 كانت سجلتها في الربع الثاني.

ووصلت قيمة إيرادات الشركة في الربع الثالث إلى 3ر895 مليون يورو، ومع ذلك جاءت الأرباح والإيرادات أقل بصورة ملحوظة مقارنة بمستوى كل منهما في نفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت بيونتيك حققت في الربع الثالث من عام 2022 أرباحا كبيرة بقيمة 78ر1 مليار يورو فيما وصلت إيراداتها في تلك الفترة إلى 46ر3 مليار يورو.

ووصفت بيونتيك نتائجها بالإيجابية مشيرة أنها نجحت في تحدي الاتجاه السائد على مستوى الصناعة في سوق لقاحات كوفيد-19.

تجدر الإشارة إلى أن شركة فايزر الأمريكية، شريكة بيونتيك في تطوير لقاحات كورونا، سجلت خسائر في الربع الثالث بسبب انهيار الطلب على أدوية كوفيد كما أنها اضطرت إلى احتساب مبلغ بمليارات الدولارات ضمن تكاليف الإهلاك في مخزوناتها.

كما أعلنت موديرنا عن خسارة بالمليارات في الربع الثالث.

وقال ينس هولشتاين، المدير التنفيذي لشركة بيونتيك، إن أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق نتيجة مالية أفضل للشركة مقارنة بالشركات الأخرى في هذا القطاع هو نموذج أعمالها المتمثل في الشراكة مع شركات الأدوية الكبيرة مثل فايزر، حيث يتم تقاسم الأرباح والتكاليف.

وأضاف هولشتاين إن النموذج يسمح للشركة بتطوير الأدوية وتسويقها مع الحفاظ على المرونة المالية.

وأوضح أن النموذج يسمح لشركة بيونتيك بالوصول إلى الشبكات العالمية للشركاء للتجارب السريرية بالإضافة إلى شبكات التوزيع الكبيرة والموارد الداخلية.

وقال إن عمليات الشطب الكبيرة في بيونتيك تم تضمينها بالفعل في النتيجة المالية للشركة لعام 2022.

وقالت بيونتيك إنها تواصل تطوير علاجات فردية للسرطان، مع وجود 11 دراسة جارية الآن في مرحلتها الثانية أو الثالثة والأخيرة.

وقالت الشركة إنه تم إحراز تقدم جيد نسبيا في العلاجات الجديدة للمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس والرئة. وتم إجراء تجربة المرحلة 3 لعقار مرشح لعلاج سرطان الرئة يعرف باسم بي إن تي 316 " منذ يونيو الماضي.

وقالت بيونتيك إنها تركز أيضا على تقنية مولدات الأجسام المضادة والأدوية، والتي ينظر إليها على أنها بديل محتمل للعلاج الكيميائي كعلاج للسرطان.