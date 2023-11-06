الرئاسي اليمني: جماعة الحوثي مستمرة في عرقلة كل جهود السلام

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اتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاثنين، جماعة أنصار الله الحوثية، بعرقلة كل الجهود الرامية لتحقيق السلام في البلاد، وذلك مع تواصل التحركات الرامية لإنهاء الأزمة.

وأفادت وكالة (سبأ)، بأن "عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بحث مع السفير الألماني لدى اليمن هوبيرت بيجير، والسفير الهولندي جانيت سين، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن(جابريل مونيرا فينالس)، تطورات الأوضاع في البلاد".

وخلال اللقاء "وضع صالح المسؤولين الأوروبيين أمام التطورات في ملف السلام والجهود التي قطعها الأشقاء في المملكة العربية السعودية السعودية وسلطنة عمان في هذا الجانب".

وشدد صالح على أن" مليشيا الحوثي إرهابية، ولا تزال تعرقل كل الجهود(جهود السلام) وتحاصر الترتيبات الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين(الملفات الإنسانية)."

ومنذ تسع سنوات، يعاني اليمن من حرب بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.