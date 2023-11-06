حماس: جيش الاحتلال استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي

قالت حركة «حماس» إن جيش الاحتلال استهدف أكثر من 100 مستشفى ومركز طبي، وأخرج نحو 16 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة المحاصر، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «شهاب».

وأضافت في بيان لها، صباح الاثنين، أن «سلاح طيران الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني بقذيفة أمريكية، وهو ما أكّدته الوقائع والمؤسسات الدولية، وكذّبت فيه رواية الاحتلال الزاعمة بسقوط صاروخ للمقاومة على المستشفى».

وأشارت إلى أن «الأمر يشير بشكل قطعي إلى نهج الاحتلال المستمر في استهداف القطاع الطبي والجرحى والنازحين بذرائع وأكاذيب شتّى»، لافتة إلى أن «المستشفيات مفتوحة للصحفيين والمؤسسات الدولية على مدار الساعة».

وأكملت: «ما تذرُّع به المدعو باسم الجيش الإرهابي الصهيوني باستهداف جيشه النازي لمراكز الإيواء في المدارس والمستشفيات المحمية دولياً، بأنهم اتصلوا هاتفياً في إدارة تلك المراكز وطلبهم منهم إخلاءها تحت تهديد القصف، إلا وقاحة وقبح وساديّة».

ولفتت إلى أن «الاحتلال دمر نحو ربع مليون وحدة سكنية، وهجّروا سكانها من العائلات والأطفال، ولاحقوهم في مراكز الإيواء بالتهديد والقصف كما حصل في مجزرة المعمداني، ومجزرة مدرسة أسامة بن زيد، ومجزرة مدرسة الفاخورة؛ لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي هو الأعنف على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ31 على التوالي، مع استمرار انقطاع كافة خدمات الاتصالات والإنترنت للمرة الثالثة، منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وارتفعت حصيلة الشهداء الذين ارتقوا بقصف طائرات الاحتلال الحربية منزلين في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، بعد منتصف الليلة، إلى 45 شهيدا، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

فيما وصل إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ثلاثة شهداء، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت حانون.