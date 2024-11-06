 هاريس تفوز بولايات ماريلاند وماساتشوستس وكونيتيكيت ورود آيلاند - بوابة الشروق
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هاريس تفوز بولايات ماريلاند وماساتشوستس وكونيتيكيت ورود آيلاند

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 3:25 ص

فازت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس بولايات ماريلاند (10 أصوات) وكونيتيكيت (7 أصوات) وماساتشوستس (11 صوتاً)، ورود آيلاند (4 أصوات).

وبذلك يرتفع رصيد هاريس من أصوات المجمع الانتخابي إلى 35 من أصل 270 تحتاجها للفوز بالبيت الأبيض، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وبدأ ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية والكونغدجرس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من الولايات، وسط منافسة حامية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وإضافة للانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون أيضا لاختيار 34 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي (من أصل 100) وجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي البالغ عددهم 435 عضوا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستجرى انتخابات حاكم الولاية في 11 ولاية ومنطقتين (بورتوريكو وساموا الأمريكية).


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