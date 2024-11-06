 الإليزيه: ماكرون أجرى حوارا جيدا للغاية مع ترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإليزيه: ماكرون أجرى حوارا جيدا للغاية مع ترامب


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 9:21 م

قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى "حواراً جيداً للغاية" مساء الأربعاء، مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف الإليزيه أن الطرفين "تحدثا عن أوكرانيا والشرق الأوسط"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وكان ماكرون قد هنأ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعدما أعلن الجمهوري تحقيقه فوزًا تاريخيًا.

وكتب ماكرون في منشور عبر منصة "إكس": تهانينا للرئيس دونالد ترامب".

وأعلن ترامب في كلمة أمام أنصاره في فلوريدا فوزه ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة قائلاً: سيكون هذا حقًا العصر الذهبي لأمريكا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك