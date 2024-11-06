فاز الجمهوريون الثلاثاء، بمقعد كان يشغله الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية وست فرجينيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية، حيث لم تصدر النتائج النهائية بعد.



وفاز الجمهوري جيم جاستيس على المرشح الديموقراطي غلين إليوت، وهو رئيس بلدية سابق، وبذلك سيخلف جاستيس السيناتور الديمقراطي السابق جو مانشين الذي لم يترشح للانتخابات.

وكان متوقعا أن يفوز الجمهوريون في هذه الولاية ذات الميول اليمينية.

وهذه واحدة من أولى النتائج التي تعلنها وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات مجلس الشيوخ.

ويحظى الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ (51 مقعدا مقابل 49)، وأي مقعد يذهب للجمهوريين يهدد فرصهم في الاحتفاظ بالأغلبية.

ويحتدم الصراع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الفوز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات هذا العام، للسيطرة على الكونغرس في نسخته رقم 119 منذ إحداثه.

وينتخب الأمريكيون هذا العام مرشحين لشغل 34 مقعدا من أصل 100 من مقاعد مجلس الشيوخ، بينما يجري التصويت لانتخاب مجلس نواب جديد بالكامل.

وتتوزع مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التصويت عليها هذا العام بين 11 يشغلها الجمهوريون، و19 مقعدا للديمقراطيين، وأربعة مقاعد يحتلها مستقلون يتحدون مع الديمقراطيين.

فيما يصوت الأمريكيون لانتخاب 435 مرشحا لشغل مقاعد مجلس النواب.