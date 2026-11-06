ألمانيا: ناشطون يحتجون على عدم مشاركة ميرتس في مؤتمر المناخ بتركيا

نظم ناشطون من حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" احتجاجا مساء اليوم الخميس في الحي الحكومي بالعاصمة الألمانية برلين، بعدما ألغى المستشار الألماني فريدريش ميرتس خططه لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لهذا العام في تركيا، بدعوى التزامه "بارتباطات أخرى."

وعرض الناشطون صورا ضخمة لميرتس، الذي يقود حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، على أحد مباني البرلمان، مصحوبة بشعارات من بينها "قمة المناخ بدون ميرتس" و"سنُري ميرتس كيف يبدو المستقبل."

وقالت حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" في بيان: "يكشف قرار ميرتس عدم حضور مؤتمر المناخ مرة أخرى أنه لا يكترث بمستقبل الشباب. فالمستشار يتخلى عنا، لكننا لن نتخلى أبدا عن مستقبلنا."

وأعلنت الحركة تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أكثر من 70 موقعا في أنحاء ألمانيا يوم 13 نوفمبر الجاري.

ورفض متحدث باسم الحكومة في برلين الحديث عن أسباب محددة لإلغاء ميرتس مشاركته، مكتفيا بالقول إن هناك "دائما مصالح مختلفة واعتبارات متباينة تتعلق بجدولة المواعيد."

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ لهذا العام، المعروف أيضا باسم "كوب 31"، يوم الاثنين القادم في مدينة أنطاليا التركية، ويستمر أسبوعين، حيث سيناقش ممثلو نحو 200 دولة إجراءات الحد من الاحتباس الحراري وتقديم المساعدة للدول الأكثر فقرا.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عشرات الآلاف من الدبلوماسيين والصحفيين وجماعات الضغط.