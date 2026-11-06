ارتفاع وفيات الرُّضّع في الولايات المتحدة بعد رفض آبائهم إعطاءهم حقن فيتامين ك

أظهرت دراسة جديدة أن آباء وأمهات الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة باتوا يرفضون إعطاء أطفالهم حقنة فيتامين ك، التي كانت تعد إجراء روتينيا، بمعدلات متزايدة، بالتزامن مع ارتفاع عدد الأطفال الذين يتعرضون لنزيف قد يكون مميتاً، وقد تم تخصيص هذه الحقنة للوقاية من هذا النزيف، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقاً لدراسة تم نشرها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، ارتفعت نسبة الأطفال الذين لم يحصلوا على الحقنة إلى 8ر6% عام 2025، أي أكثر من ضعف النسبة المسجلة عام 2017، والتي بلغت 1ر3%

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين لم يحصلوا على حقنة فيتامين ك كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ للإصابة بالنزيف بحلول بلوغهم ستة أشهر، بما في ذلك النزيف في الدماغ والجهاز الهضمي.