تحدث جوناثان بارنيت، وكيل اللاعب الويلزي جاريث بيل، عن مستقبل موكله، مع ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إن اللاعب لم يطلب أبدًا مغادرة ريال مدريد، وعقده ينتهي في عام 2022.

وقال بارنيت في مقابلة صحفية مع برنامج «بي بي سي يورو ليج»، والتي نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: «بيل ليس طائرًا من السعادة بكل تأكيد».

كما رد عن كلمات بيل المثيرة للجدل والتي رفعها في لافتة خاصة عقب مباراة ويلز الأخيرة في تصفيات أوروبا وحملت عبارة «ويلز.. الجولف.. مدريد.. بهذا الترتيب» ورد عما إذا كانت موجهة لوسائل الإعلام، فقال: «لماذا؟ لماذا يوجه الإعلام ويسلط الضوء على هذا الأمر بهذا الشكل؟ أقول لك.. بسبب الغباء والصبيانية التي يربطون بها كل شيء لبيل، إنه من الأشخاص الذين لا تقابل مثلهم، لابد أن تقابله كي تعرفه، وأنا أستمع إليه كل أسبوع».

وأضاف: «هل يفهم المشجعون كل شيء أنه في الإعلام فقط؟ أتمنى ذلك.. لو قلت ما أعتقده بشأن هذا الأمر لما سمحوا لي بالعودة إلى إسبانيا، الحقيقة تتجلى بشكل واضح خلال السنوات التي عشناها هنا، أسمع ما يقوله الناس في الصحافة، بيل يتحدث الإسبانية بطلاقة وكل من يقول عكس ذلك لم يقابله، إنهم يكتبون أشياء لا تزيد عن كونها ترهات وسخافات».

وأردف متهكمًا: «من حسن الحظ أن الصحافة لا تعطيه راتبه، إنه يبلي بشكل جيد جدًأ، يحب ريال مدريد وكل شيء على ما يرام، مما يضايق أنه قد يتأثر بذلك لكن الشيء المؤكد أنه حينما يدخل الملعب، فإنه يمنح 100% مما لديه كل أسبوع، إذا لم تكن الصحافة تحب ذلك، فإنه يستطيع التعايش معه».

وأضاف لدى سؤاله (هل أخبرت وسائل الإعلام بوجهة النظر تلك؟) فقال: «نعم، حاولنا أن نخبر الناس والصحافة، لكنهم في النهاية يكتبون ما يريجون، لديهم أسبابهم الخاصة التي لا أعرفها حتى هذا الحين، لا شيء نستطيع فعله، جاريث نفسه لا يحب هذا، هو لا يتحدث كثيرًا أصلا لوسائل الإعلام، ليس فنانا، إنه لاعب كرة القدم حديثه في الملعب، والنتائج التي حققها مع ريال مدريد رائعة، إنه يصل إلى أعلى المستويات ويحقق الإنجازات».

وتحدث عن علاقة بيل بزيدان، فقال: «الطريقة التي يتعامل بها من الإعلام والنادي في بعض الأحيان محبطة، بعض الكلمات التي يقولها (مستر زيدان) لا تكون الأعظم ولا الطريقة التي يتكلم بها عنه، الطريقة التي يعامل بها تجعله يتأثر ويحبط في بعض الأحيان، أعتقد أن جاريث وزيدان يتبادلان نفس المشاعر، يهتمان فقط بما يمنح على أرض الملعب، وحينما يتعلق الأمر بالملعب فإنه يعطي 100%».

أما عن هوايته (الجولف)، فقال: «أمر غريب، إنها هوايته، يتدرب بشكل جيد مثل أي أحد وبعض الأحيان أكثر، لا يأتي متأخرًا أبدًا ودائمًا في الموعد، إنه واحد من أفضل الاعبين في العالم، ومن الغريب أن يتم الحديث عن تفضيله للجولف ولعبه، بالمناسبة إنه لاعب جولف مميز للغاية، كي تعرفوا فقط، ويملك روح دعابة جيدة مع اللاعبين وكل ما يكتب عنه في الإعلام يتحول إلى نكات بينه وبين اللاعبين».

وعاد للحديث عن زيدانفقال: «لا أدري ما إذا كان زيدان يريد أن يمنح بيل عقدا جديدا أم لا، عليكم أن تسألوا زيدان عن هذه الأمور، لا أريد أن أتورط بالحديث في التكتيك، العلاقة بينهما عمومًا هي علاقة لاعب ومدرب لا أكثر».

وعن مستقبل اللاعب، قال بارنيت: «لقد كان قريبًا جدًا جدًا من الرحيل، الأشياء التي حدثت في الدقيقة الأخيرة منعت ذلك وعرفنا جميعًا أنه بقي، فيما يتعلق بيناير، عليك أن تسأل، وعلينا أن ننتظر ونرى، لا شيء تغير في الأشهر الأخيرة، إنه لاعب في ريال مدريد يملك عقدًا مع النادي وهو كذلك طالما يريده النادي».

وأكد: «لم يطلب بيل أبدا الرحيل عن مدريد، لديه عقد مع النادي، سيلعب ويمنح 100% طالما هو مطالب بذلك، إنه يريد الفوز بالليجا ودوري الأبطال وكل شيء حتى لو لم يكن طائرًا من الفرحة في النادي، عموما سيجمعنا حديث قريب برئيس النادي وسنرى أين نضع أقدامنا؟».