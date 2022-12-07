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متمردو حركة إم 23 في شرق الكونغو يوافقون على الانسحاب من القتال

كينشاسا (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 11:36 م

وافقت حركة "ام 23" المتمردة التي تقاتل في شرقي الكونغو على الانسحاب من أراضيهم المحتلة والالتزام بوقف لإطلاق النار، حسبما أعلنت الحركة في بيان مساء اليوم الثلاثاء.

وقال متمردو الحركة إن هذا تم وفقا لتوصيات قادة الدول الذين التقوا في العاصمة الأنجولية لواندا الشهر الماضي لبحث الوضع في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وطالبت القمة المصغرة التي عقدت تحت عنوان السلام والأمن، يوم 23 نوفمبر الماضي بأن يضع المتمردون أسلحتهم أو ستعين عليهم مواجهة هجوم من القوات المسلحة الإقليمية.

ويأتي بيان حركة "إم 23" بعد أيام من مقتل 272 شخصا في مذبحة قالت السلطات إن الحركة المتمردة هي التي ارتكبتها.

كما يأتي البيان في أعقاب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس رواندا بول كاجامي أول أمس الأحد.

ووجهت اتهامات لرواندا بدعم متمردي "ام 23" إلا أنها تنفي أي تورط فيها في الأمر.

وأفاد مكتب بلينكن بأنه أكد أهمية تحقيق تقدم ملموس وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال القمة المصغرة.

وأضاف أن "الوزير بليكن أوضح أن أي دعم خارجي للجماعات المسلحة غير الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يجب أن يتوقف، بما في ذلك مساعدة رواندا لحركة إم 23".

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