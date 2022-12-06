ترودو يعرب عن قلقه إزاء تقارير عن اكتشاف أجزاء كندية في الطائرات الإيرانية بدون طيار

أعرب رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، عن بالغ قلقه بشأن تقرير عن اكتشاف أجزاء كندية الصنع في طائرات بدون طيار إيرانية، استخدمتها روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن أبلغت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية يوم أمس الأحد، عن اكتشاف منظمة غير ربحية تُدعى "ستيت ووتش" للأمر، وتوصل البحث إلى أن هوائيًا تم تصنيعه بواسطة شركة "تيليسمان وايرليس" -ومقرها في مدينة أوتاوا عاصمة كندا- ظَهَر في الطائرة الإيرانية بدون طيار "شاهد-136"، واستخدمت روسيا الطائرات بدون طيار مؤخرًا في هجماتها على أوكرانيا.

وقال ترودو: "من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن هذه التقارير، لأنه حتى في الوقت الذي تنتج فيه كندا ابتكارات تكنولوجية استثنائية، لا نريد أن تشارك هذه الابتكارات في حرب روسيا في أوكرانيا".

وأضاف ترودو: "لدينا تصاريح تصدير صارمة للتكنولوجيا الحساسة يتم فرضها بصرامة، ولهذا السبب نتابع مع هذه الشركة لمعرفة كيفية وصول هذه العناصر إلى الحكومة الإيرانية".

يُذكر أنه تم تصنيع "شاهد-136" من قبل شركة شهيد لصناعة الطيران، إحدى شركتي صناعة الطائرات بدون طيار في إيران، والتي فرضت أوتاوا عقوبات عليها الشهر الماضي لتزويدها روسيا بطائراتها بدون طيار.

وقالت مؤسسو "ستيت ووتش"، في تقريرها، إنه بصرف النظر عن محركها الإيراني الصنع، فإن الصاروخ "شاهد-136" يتكون بالكامل من مكونات أجنبية، واستشهدت بالمخابرات الأوكرانية التي تمكنت من تحديد أكثر من 30 مكونا لشركات أوروبية وأمريكية، ومعظم الأجزاء قادمة من الولايات المتحدة.