رئيس مركز قوص بقنا يشدد على الإنارة داخل ومحيط لجان الانتخابات

تفقد الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، والدكتور عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، عددا من المقرات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وتابع الشعيني والقباني المقرات واللجان الانتخابية بنطاق المدينة، وقاما بالمرور على المقرات الانتخابية بمدرسة قوص الثانوية التجارية بنات ومدرسة النصر الإعدادية بنات بمجمع علي بن أبي طالب، ولجنة المعهد الأزهري الشريف، ولجنة مدرسة معركة التحرير الإبتدائية المشتركة، ومدرسة العويضات الابتدائية، والإعدادية والمدرسة المخصصة للوافدين بمدرسة البنات بمصنع السكر، وكل من مدرستي نجع اليمني والحلة.

ووجه رئيس مركز قوص، بتعزيز الإضاءة لزيادة وضوح نسبة الرؤية الليلية، موجها مسئولي قسم الكهرباء بالمجلس بتوفير الأعداد الكافيه من كشافات الإنارة للمدارس التي بها المقرات مع الوضع في الحسبان إنارة محيطها الخارجي.

وأكد الشعينى ضرورة نهو جميع الأعمال الخاصة بالفراشة، وعمل مظلات لحماية القوات المشاركة في عملية التأمين، فضلا عن عمل استراحات انتظار للمواطنين الذين سيدلون بأصواتهم، كما أمر مسئولي مرفق النظافة بضرورة الارتقاء بمستوي النظافة بمحيط المقرات واللجان الانتخابية لظهور بالشكل المشرف.