السجن 10 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة حشيش في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة، اليوم الثلاثاء، "ن.ر.ل"، نجار مسلح، بالسجن المُشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر، والمبالغ المالية المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 3111 لسنة 2023 جنايات ثانٍ العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأكدتها المراقبة الشخصية للمتهم أنه يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات والانتقال إلى مكان تواجده أبصرته القوة على جانب الطريق مُمسكًا في يده حافظة بلاستيكية.

وأضافت التحقيقات، أنه وبإسراع القوة نحوه وقيام أحد أفرادها باتنزاعها من يده وفض محتوياتها وجد بداخلها 125 طربة لمخدر الحشيش، وبتفتيشه ذاتيًا عثر بحوزته على مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن تم إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: إيهاب محمود إسماعيل، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، وإمام محمد الصيرفي، وسكرتير الدائرة القضائية، السيد البتانوني.