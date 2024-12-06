فليك يزف نبأ سعيدا لجماهير برشلونة

زف هانز فليك مدرب برشلونة، نبأ سارا لجماهير البلوجرانا بشأن استعادة أحد لاعبي البارسا المصابين في الفترة المقبلة.

وأكد فليك، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، لن يسافر إلى إشبيلية للمشاركة أمام ريال بيتيس، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الليجا.

وقال فليك: "رونالد لن يكون جاهزا لمباراة الغد، ربما يمكنه اللعب ضد بوروسيا دورتموند (الأربعاء المقبل في دوري الأبطال)، لكن هدفنا هو أن يكون جاهزا لمباراة ليجانيس".

وأضاف: "ليس من السهل إشراكه في كل مباراة لأن الفريق يؤدي بشكل جيد، أنا سعيد للغاية، في الحصة التدريبية اليوم ركزنا على مباراة الغد".

كان أراوخو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن في 7 يوليو، أجبرته على إجراء عملية جراحية ما يزال يغيب على إثرها عن المباريات منذ الصيف الماضي.

وسيتعين على أراوخو كسب ثقة فليك سريعا، لاسيما وأنه في وقت غيابه، تمكن باو كوبارسي وإينيجو مارتينيز من إثبات أنفسهما في دفاع البارسا.