قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن التجارب على ‏مدار الـ 25 عاما الماضية؛ أثبتت أن العقار مخزن القيمة الحقيقي الذي يمتص صدمات التغيرات السعرية لسعر ‏الصرف وارتفاع مستويات التضخم. ‏

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏السبت، إلى تميز العقار عن الحقائب الادخارية الأخرى على غرار الذهب والشهادات في ضمان عوائد على الاستثمار ‏لفترات زمنية طويلة. ‏

وتابع: «أرباح من استثمر في العقار خلال السنوات الثلاث الماضية؛ 80% سنويا، بأكثر من 240 % خلال هذه ‏المدة»، موضحا أن الوحدات الفندقية الصغيرة الجاهزة؛ أصبحت بمقدمة الاستثمارات العقارية خلال الآونة الأخيرة ‏وأيضا بالمستقبل. ‏

وأعلن عن تجاوز مبيعات السوق العقاري حاجز التريليون جنيه خلال العام 2023 بالتزامن مع الإقبال المتزايد من ‏المواطنين على الاستثمار، متوقعا أن يشهد العام 2024 زيادة طردية -غير مرغوبة- في أسعار العقار تتراوح بين 25 ‏إلى 30 %؛ نتيجة ارتفاع مدخلات الصناعة من الكهرباء والحديد والأسمنت مطلع العام.‏