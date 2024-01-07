قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن التجارب على مدار الـ 25 عاما الماضية؛ أثبتت أن العقار مخزن القيمة الحقيقي الذي يمتص صدمات التغيرات السعرية لسعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم.
وأشار خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى تميز العقار عن الحقائب الادخارية الأخرى على غرار الذهب والشهادات في ضمان عوائد على الاستثمار لفترات زمنية طويلة.
وتابع: «أرباح من استثمر في العقار خلال السنوات الثلاث الماضية؛ 80% سنويا، بأكثر من 240 % خلال هذه المدة»، موضحا أن الوحدات الفندقية الصغيرة الجاهزة؛ أصبحت بمقدمة الاستثمارات العقارية خلال الآونة الأخيرة وأيضا بالمستقبل.
وأعلن عن تجاوز مبيعات السوق العقاري حاجز التريليون جنيه خلال العام 2023 بالتزامن مع الإقبال المتزايد من المواطنين على الاستثمار، متوقعا أن يشهد العام 2024 زيادة طردية -غير مرغوبة- في أسعار العقار تتراوح بين 25 إلى 30 %؛ نتيجة ارتفاع مدخلات الصناعة من الكهرباء والحديد والأسمنت مطلع العام.