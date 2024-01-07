البنك الدولي يمول بناء صوامع في مصر بطاقة 750 ألف طن متري

يدعم مشروع البنك الدولي الطارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود قدرة مصر على الصمود في وجه الصدمات الغذائية في المستقبل، لذلك يمول المشروع إنشاء صوامع إضافية لتخزين القمح بسعة 750 ألف طن متري، مما يدعم البرنامج الوطني للصوامع في 9 مواقع، معظمها في صعيد مصر، وفق أول نشرات البنك الأسبوعية في 2024.

وترتبط هذه الصوامع الجديدة والموسعة بطرق النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري والنقل البري، ويتم توريد القمح المنتج محليا إلى هذه الصوامع لتخزينه، وخاصة من صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المتوسطة. وبالإضافة إلى زيادة المعروض المحلي من القمح، يدعم المشروع أيضا قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة.

كما أسهم المشروع في شراء 1.15 مليون طن من القمح في إطار عملية طارئة في الفترة السابقة من ديسمبر إلى يناير الماضيين. وكان هذا القمح مخصصا للبرنامج القومي لدعم رغيف الخبز لضمان حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على الخبز بصورة مستمرة، وهو مكون رئيسي في النظام الغذائي للمصريين.