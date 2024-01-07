أمير قطر يؤكد خلال لقائه بلينكن ضرورة العمل على وقف إطلاق النار فورا في غزة

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بمكتبه في قصر لوسيل، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء الأحد، جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد أكد أمير قطر، ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة.

وشدد الأمير على أهمية العمل على خفض التصعيد؛ من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة. وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.