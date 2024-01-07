أكد أيمن أشرف، لاعب الأهلي السابق، أن الزمالك كان أفضل نسبيا في نهائي القرن الشهير، مشيرا إلى أن روح الفانلة الحمراء دائما ما تحدث الفارق.

قال أيمن أشرف في برنامج «جمهور التالتة» عبر قناة «أون تايم سبورتس» :" نهائي القرن كان مختلفا، دخلنا معسكرا قبل المباراة بخمسة أيام بسبب كورونا في ذلك الحين، والخمسة أيام وضعت علينا ضغوطات أكثر، ودخلنا المعسكر قبل الزمالك بيومين".

أضاف أيمن أشرف:" نهائي القرن من أهم المباريات في حياتي، وأغلى بطولة في تاريخي، تميزت بالصعوبة والمكسب المختلف، الزمالك كان قويا جدا، ممكن فنيا أقوى مننا.. ولكن روح الفانلة الحمراء بتفرق، بنتعلم كده من صغرنا".

أوضح أيمن أشرف:" روح الفانلة الحمراء.. معناها ليس هناك يأس إلى أن يطلق الحكم صافرته، روح وقلب في الملعب، من الممكن في الدقيقة 90 وانت متعادل وتحتاج للمكسب، تشعر حينها بوجود حرب في الملعب، هذه روح الفانلة الحمراء، التي تأتي من طاقة بين اللاعبين داخل الملعب".

أشار أيمن أشرف:" الزمالك كان أفضل منا نسبيا في نهائي القرن، في الربع ساعة الأولى كنا الأفضل، لكن في باقي الشوط الأفضلية كانت للأبيض، في الشوط الثاني سقط الزمالك بدنيا، وبدأنا في العلو بدنيا، ونجحنا في تسجيل هدف أفشة".

أتم أيمن أشرف:" احتفلنا يوم المباراة ليلا حتى الفجر، وفي اليوم الثاني كان لدينا تمرين، تدربنا واحتفلنا، وفي آخر الاحتفال محمود الخطيب قال اليوم آخر يوم للاحتفال، أغلقنا الصفحة، ولدينا بطولة جديدة للتركيز عليها، رغم أن هذه البطولة هى الأغلى في تاريخ الأهلي لأنها كانت على حساب الزمالك".