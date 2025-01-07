وزير الخارجية الأردني: الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، أهمية زيارة الوفد السوري «رفيع المستوى» إلى العاصمة عمّان، والمحادثات المشتركة التي أجريت.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، عقد على هامش محادثات مشتركة في العاصمة عمّان، إن الأردن يقف إلى جانب الشعب السوري، ويحترم إرادة الشعب السوري ويقف إلى جانبه في إعادة بناء بلده.

وأضاف أن استقرار سوريا يعني استقرار الأردن، وأمن سوريا ينعكس إيجابا على الأردن، مضيفا أن «القوات المسلحة تصدت لكل محاولات التهريب على الحدود على مدار السنوات الماضية».

وأوضح أن الشعب السوري يستحق وطنا حرا بعد سنوات من المعاناة، وذلك حسبما نشرته قناة «المملكة» الأدرنية.

ولفت إلى أن «المملكة تعتزم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات».

ونوه أن «الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا»، مضيفا أن «الأردن سيبقى سندا لسوريا وسيقدم كل الدعم».

وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى الأمن في الجنوب السوري، ومكافحة المخدرات على الحدود، مؤكدا أن الإدارة الجديدة لا تتحمل مسئولية ما كان سابقا من عصابات في محاولة تهريب المخدرات.

ولفت إلى أن الظروف التي كانت تتيح تهريب المخدرات إلى الأردن تغيرت.