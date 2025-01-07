 الاتحاد السكندري يعلن إقالة بابا فاسيليو وجهازه المعاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد السكندري يعلن إقالة بابا فاسيليو وجهازه المعاون

محمد عبد المحسن
نشر في: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 12:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يناير 2025 - 12:07 م

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إقالة القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، على خلفية تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

الاتحاد السكندري خسر أمام فريق تيم إف سي، من القسم الثاني، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعة الفريقين مساء الأحد الماضي على ملعب ستاد الإسكندرية، ليودع كأس مصر من دور الـ32.

وكتب الاتحاد في بيان رسمي: «قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، عقب جلسة أمس امتدت حتى منتصف الليل، إعفاء القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من مهام عمله و كذلك الجهاز المعاون».

وأضاف البيان: «وعقد محمد مصيلحى اجتماعا مع بابا فاسيليو بمحل إقامته صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا لإبلاغه بقرار مجلس الإدارة ، وسوف تعلن قرارات أخرى لمجلس إدارة النادي بخصوص فريق الكرة لاحقا».


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