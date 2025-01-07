وفاة شخص وإصابة 8 في حريق هائل بخط أنابيب بترول بالخانكة

توفي شخص وأصيب 8 آخرون في اندلاع حريق ضخم أسفر عن احتراق أربع سيارات تريلا، بالإضافة إلى لودرين، نتيجة حدوث كسر في ماسورة أحد خطوط البترول الذي يمتد من شركة أنابيب البترول في مسطرد وحتى قويسنا، وذلك في منطقة الخانكة.

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية بلاغًا في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الاثنين يفيد بحدوث كسر في ماسورة أحد خطوط البترول الذي يمتد من شركة أنابيب البترول في مسطرد وحتى قويسنا، في منطقة الخانكة.

صرح مصدر أمني أنه في أعقاب الحادث اندلع حريق ضخم أسفر عن احتراق أربع سيارات تريلا، بالإضافة إلى لودرين، مما استدعى تدخل فرق الإطفاء والطوارئ بشكل سريع.

وأوضح المصدر أن الخطوط حالياً في مرحلة التبريد، وأن عمليات تصفية الخط من المواد البترولية ما تزال جارية. كما تم إغلاق المحابس العمومية لوقف تسرب البترول، وجرى الاستعانة بسيارات إطفاء من أجل تبريد المنطقة المحيطة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الحادث أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة 8 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج. كما تم توجيه 9 سيارات إسعاف إلى الموقع لتقديم الإسعافات الأولية.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص، مدير أمن القليوبية، أن فرق العمل من شركة أنابيب البترول تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي.