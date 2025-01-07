رئيس حزب الوفد: قرار الهيئة العليا بإلغاء فصل السيد البدوي هو والعدم سواء

• يمامة: الهيئة العليا لا تملك سلطة إلغاء قرارات رئيس الحزب

قال رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، إن القرار الصادر من الهيئة العليا بإلغاء قراراه بفصل عضو الحزب، السيد البدوي، "هو والعدم سواء"، معتبرا أن الهيئة لا تملك سلطة إلغاء قرارات رئيس الحزب.

ورأى يمامة في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن القرار الصادر لا يمكن إلغاؤه سوى بصدور قرار من رئيس الحزب أو بحكم محكمة، متابعًا: "وبالتالي ما فعلته الهيئة من إصدار قرار لإلغاء قرار فصل السيد البدوي، هي أفعال بعيدة الصلة عن اللائحة والقانون".

وبحسب يمامة، فإن "ما صدر من الهيئة العليا يتم تسميته في القانون بالفعل المادي، وليس القانوني، وبالتالي لن نقوم بالرد عليه".

وأعتبر أن "البدوي تعدى على حقوق الحزب، وكيانه، والحياة السياسية المصرية، بتصريحه أنه لا توجد حياة سياسية في مصر".

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد، قد قررت بالأغلبية إلغاء قرار رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، بفصل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب الأسبق، الذي صدر في 5 يناير الجاري، وأعلنت الهيئة اعتبار القرار لاغيًا، وكأن لم يكن، لمخالفته لائحة النظام الداخلي للحزب.

وذكر البيان إلى أنه ذلك يأتي استنادًا إلى شرعية الهيئة العليا لحزب الوفد وفق لائحة نظامه الأساسي، ومن منطلق اختصاصات الهيئة العليا دون غيرها في حق النظر في فصل أعضاء الحزب أو قياداته.

وأكدت الهيئة العليا "اعتبار القرار وما ترتب عليه من آثار لاغيًا من تاريخ إصداره لمخالفته لائحة الحزب الداخلية".

وشمل القرار توقيع 31 عضوًا من قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا، من بينهم: فؤاد بدراوي، ياسر حسان، طارق سباق، خالد قنديل، محمد عبد العليم داود، هالة الملاح، عباس حزين، عبد العزيز النحاس، طارق تهامي، محمد الصياد، جمال بلال، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الحزب.

وفي وقت سابق، أصدر يمامة قرارًا بفصل السيد البدوي لما صدر من عبر تصريحات متلفزة، قائلاً فيها: «الوفد لم يعد يُحسب معارضة، ولا أغلبية، ولا له أي شكل ولا له أي منظر، إحنا النهاردة معندناش معارضة؛ لأن الاحزاب كلها تدور في فلك الموالاة كما هم يقولون».