إصابة فلسطيني بقنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سطح منزل في غزة

أصيب فلسطيني، الأربعاء، بقنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سطح منزل بحي التفاح شرقي مدينة غزة، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر طبي للأناضول إن مواطن وصل "مستشفى المعمداني" وسط مدينة غزة، بعد إصابته جراء قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" على منزل لعائلة البطش.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان بأن القنبلة أدت لاشتعال النيران في المبنى، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات إضافية.

وهذه المنطقة سبق أن انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية الإسرائيلية أحياء شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة بالمنطقة، وفق شهود عيان للأناضول.

وأضاف الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق ضمن سيطرته في شرقي مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، دون ورود بلاغات عن وقوع إصابات.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وكان الاتفاق أنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وتجاوزت حصيلتها 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.