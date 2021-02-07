 الإمارات وإسبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية - بوابة الشروق
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الإمارات وإسبانيا توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات الأمنية

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:00 م | آخر تحديث: الأحد 7 فبراير 2021 - 10:00 م

وقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان اليوم الأحد، اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة، وعن الجانب الإسباني وقعت الاتفاقية وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون أرانشا غونزاليس لايا.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاتفاقية تعزز الشراكة الثنائية بين البلدين في مجالات مكافحة الجريمة بأشكالها كافة من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وأفضل الممارسات المطبقة في الدولتين وعبر المقارنات المعيارية بين الأجهزة الشرطية بهما، بمجالات أوضاع واتجاهات الجريمة واستخدام التقنيات الحديثة بالعمل الشرطي، إلى جانب تنظيم اللقاءات والمؤتمرات العلمية المتخصصة بينهما لدعم هذا التعاون.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية الارتقاء بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون المشترك بينهما في جميع المجالات.

جدير بالذكر أن إسبانيا تعد أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الأمني الدولي ويهدف لتعزيز العلاقات والتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والمشورة في مجالات تعزيز الأمن والسلم العالميين.

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